Bartender David Trampe 1e Europese Mezcal-distillateur

Rotterdamse meesterkok Francois Geurdts luister ingespannen naar 't Casa Cortes Mezcal-verhaal van telg Aziz en kersverse Mezcallero/ Cortes-distilla-ambassadeur David Trampe Mexcal-vangst van de dag Plaatselijke mezcall-girls ook aangenaam verrast, hogelijk geinteresseerd en klaar voor Europeesbreed verstrekkingsvertrek, zeg maar

Of de Rotterdamse meester-bartender David Trampe net zo snel zijn Mexicaanse Mezcal-drank zo snel voor 1 miljard dollar zal verkopen als George Clooney met zijn vrinden de Casamigos Mezcal en Tequila-brand is de vraag, maar hij is wel de eerste officiele Europese distillateur van het sjieke Mexicaanse Casa Cortes-huismerk.

In een broeierige Zuidhollandse Yuca en Agave-kas in de gaten gehouden door het spiedend krokodillenoog van Huismeester Henk en Casa Cortes-telg Aziz, had zojuist de lancering van Daaf's eigenhandig geoogste en gebottelde agave-mezcal plaats. Blogvlogger Jack F Kerklaan was getuige van het zinsbegoochelend welhaast hallucinatief spirituele ritueel in de tot de verbeelding sprekende kas vol getaxidermeerd opgezette en geskeleteerde diergaardebeesten.......