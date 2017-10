Programmamaker Frits Bom (73) overleden

De in Rotterdam geboren oud-presentator en programmamaker Frits Bom is overleden. Hij was vooral bekend van de programma's 'De Vakantieman' en 'De Ombudsman'.

Naast presenteren, schreef Bom ook boeken. Zijn laatste boek stamt uit 2011 en heet de 'De Havenman, Rotterdams voor gevorderden'.

In dat boek staan korte teksten, maar ook losse woorden. "Woorden die in de haven worden gebezigd", legt Gerjan de Waard uit van uitgeverij Scriptum in Schiedam dat het boek uitgaf.

"Enkele voorbeelden zijn: steunzolen, dat zijn plakken oude kaas. Of een stijve trut, dat is een gewicht van 13 gram. Een Crooswijkertje is de hoest van iemand die niet helemaal lekker is, dat had te maken met de begraafplaats in Crooswijk", licht hij toe.

Van het boek werden zo'n 2000 exemplaren verkocht.

Bom overleed donderdag na een kort ziekbed in het bijzijn van zijn echtgenote en zijn zoons in Spanje, waar hij woonde.

Er zal in besloten kring afscheid van hem worden genomen. Frits Bom was 73 jaar.