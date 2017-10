Onderschepte cocaïne was onderweg naar Barendrecht

De pakketjes cocaïne lagen tussen de bananen

In de haven van Antwerpen is vorige week een partij cocaïne in beslag genomen die onderweg was naar een fruitbedrijf in Barendrecht, zo meldt de politie. De straatwaarde van de drugs worden geschat op 200 miljoen euro.

De pakjes coke zaten verstopt tussen een lading bananen. De container kwam uit Colombia en had Nederland als eindbestemming. Nadat de lading drugs van 5300 kilo eruit was gehaald, werd de container weer op transport gezet. Uiteindelijk werd de partij bananen afgeleverd bij het fruitbedrijf in Barendrecht. De Belgische en Nederlandse politie werkten samen nadat een tip was binnengekomen over de zending drugs. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, zegt de politie.