Kameraadjes genieten van speurtochten in de Kuip

Kameraadjes van Feyenoord

Gespannen gezichtjes bij jonge Feyenoord-supporters van de juniorclub Kameraadjes in het Maasgebouw van de Kuip. Speciaal voor de jeugdige fan heeft Feyenoord speurtochten georganiseerd door het stadion, met verschillende spelletjes en raadsels. Het doel is om kinderen te laten ervaren dat de Kuip ook een plek is om te leren, maar dan wel op een leuke en sportieve manier.