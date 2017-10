Het Beursgebouw aan de Coolsingel

De Coolsingel in Rotterdam moet een moderne stadsboulevard worden. Rotterdams beroemdste straat wordt de komende tijd gerenoveerd en krijgt iets terug van de klassieke grandeur van weleer.

Aan het begin van de vorige eeuw zet Rotterdam in een op een Coolsingel met allure. Naast het Coolsingelziekenhuis, het stadhuis en het postkantoor, moet het Beursgebouw op die locatie komen.

Rotterdam is een koopmansstad, daar hoort handel bij. De stad heeft al een Beurs in het jaar 1598. Het is de eerste beurs in de Noordelijke-Nederlanden. Er worden goederen en effecten verhandeld.

René Spork van het Stadsarchief Rotterdam: "Die eerste beurs staat aan het Haringvliet. Daarna zijn er nog twee geweest aan de Blaak. Uiteindelijk is de Beurs op de huidige plek aan de Coolsingel terecht gekomen."

Prijsvraag



Voor het nieuwe Beursgebouw worden rond 1925 plannen gemaakt. Er wordt een speciale NV opgericht. Die schrijft een besloten prijsvraag uit voor een multifunctioneel gebouw met een grote hal, kantoren, vergaderzalen, winkels, restaurant, theater en andere voorzieningen.

Het levert geen winnend ontwerp op. De eisen worden aangepast en er komt een tweede prijsvraag. De winnaar daarvan is architect Jan Frederik Staal. Het is dan 1928. "Het duurt nog even voordat er een definitief ontwerp is, dat is pas in 1938", weet René Spork. De gemeente en het bedrijfsleven moet het eens worden en de crisis in de jaren dertig speelt een rol.

Staal

Uiteindelijk kan de nieuwe Beurs van Rotterdam dus gebouwd worden. De eerste beursdag in het nieuwe gebouw is op 9 mei 1940. Architect Staal maakt dat niet mee. Hij is een maand eerder overleden, op 8 april.

Een dag na de opening vallen de Duitsers Nederland binnen en op 14 mei 1940 wordt het centrum van Rotterdam gebombardeerd. Het Beursgebouw wordt geraakt, maar is niet verwoest. De ingang van het gebouw wordt verplaatst van het Rodezand naar de Coolsingel en de handel gaat door.

In de jaren zestig verliest de beurshal zijn functie door veranderend handelspatroon. Rotterdam heeft in die grote behoefte aan kantoorruimte. Daarom wordt de Beurs met één verdieping verhoogd.

World Trade Center



"Die verandering is niet zo radicaal als die in de jaren tachtig", zegt Spork. "Op ingenieuze manier wordt door de hal van het Beursgebouw heen, boven het dak een ovaalvormige groene glazen hoogbouw van 80 meter hoog aangebracht. De naam is voortaan Beurs World Trade Center.

Het is één van de eerste hoogbouw-gebouwen in het centrum van Rotterdam en lange tijd beeldbepalend voor de Coolsingel. Het Beurs World Trade Center is onderdeel van de tentoonstelling over de Coolsingel die vanaf begin november te zien is in Museum Rotterdam.

De tentoonstelling is een samenwerking tussen het museum en het Stadsarchief Rotterdam. Spork: "Er komt veel bewegend beeld in die tentoonstelling, de hele boulevard aan emoties komt tot leven. Die emoties zitten ook in de evenementen die er hebben plaatsgevonden. Niet alleen de marathon en huldigingen van Feyenoord maar ook koninklijke bezoeken en demonstraties. En menig Rotterdammer is er getrouwd, dus dat geeft wel wat sentiment".

Foto: de Coolsingel in 1939 met rechts het beursgebouw in aanbouw. Bron: Stadsarchief Rotterdam