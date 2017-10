Cold Case: De moord op Bertus en Patricia in 1991

In een flat aan de Andre Gideplaats in Rotterdam Ommoord worden in maart 1991 twee mensen dood aangetroffen. Ze zijn op gruwelijke wijze vermoord. Het is een oude zaak maar de politie hoopt dat de moord, met nieuwe technieken, alsnog opgelost wordt.