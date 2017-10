Megapenis aangekomen in Ahoy

Mensen in de buurt van Ahoy in Rotterdam hebben donderdagmiddag een gigantische penis in de berm gezien. Een leuter van 2,5 meter op een aanhanger, die door lullige pech strandde in het gras op Zuid.

De lange fallus was onderweg naar Ahoy waar eind oktober een erotiekbeurs plaatsvindt van ex-pornoster Bobbi Eden. Zij en haar man waren bezig de piemel te vervoeren naar het evenementengebouw toen ze pech kregen. "De spanband knapte en die moesten we even opnieuw vastmaken", legt de echtgenoot van Eden lachend uit op Radio Rijnmond. Eden begreep in eerste instantie nog niet waarom de mensen ze zo vreemd nakeken. "Je hebt het niet in de gaten, omdat de lul achter de auto zit en niet ervoor. We zijn veel nageroepen, maar de mensen hebben denk ik een leuke middag gehad", voegt ze melig toe. Normaal gesproken de penis bij de familie Eden in de achtertuin. Het geslachtsdeel is uiteindelijk goed op zijn bestemming aangekomen voor de erotiekbeurs. Die vindt plaats van 27 tot en met 29 oktober in Ahoy.