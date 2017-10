Voskamp over Excelsior-Sparta: 'Altijd beladen'

Johan Voskamp is een ervaringsdeskundige op het gebied van het duel Excelsior-Sparta, dat zaterdagavond op het programma staat. Hij voetbalde 3,5 jaar voor de Kralingers en was vier jaar actief op Spangen. De huidige spits van RKC Waalwijk verwacht een interesssante wedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion: "Duels tussen Excelsior en Sparta zijn altijd beladen. Er gebeurt elke keer wat."

Aan de editie van het seizoen 2007/2008 bewaart Voskamp, toentertijd actief voor Excelsior, mooie herinneringen. In een spectaculair duel maakte hij de 3-3. Even later scoorde Kees Luijckx in de laatste minuut de winnende voor de Kralingers. "Het was een knotsgekke wedstrijd", aldus de Westlandse spits. "Die editie staat bij mij nog op het netvlies."

Na dat duel riep Voskamp als Excelsior-speler 'Hoeren Sparta', iets waar hij later bij Sparta nog aan werd herinnerd: "In mijn eerste wedstrijd voor Sparta scoorde ik direct acht keer (tegen Almere City in het seizoen 2010/11, red.). Toen was het vrij snel weg. Dat hielp me wel." Voskamp reageert sportief als hij met de uitspraak van tien jaar geleden wordt geconfronteerd: "Als je voor een club speelt en een belangrijk doelpunt mag maken, dan moet je het ook extreem vieren. Dat is ook sport."