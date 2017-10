Luiten aan de leiding in Spanje

Joost Luiten

Joost Luiten heeft donderdag een uitstekende start gemaakt in de Valderrama Masters. De golfer uit Rotterdam gaat in Zuid-Spanje na één ronde aan kop met Sergio Garcia uit Spanje. Beide golfers liepen in dit toernooi voor de Europese Tour een openingsronde van 66 slagen (-5).

Robert Rock uit Groot-Brittannië en de Spanjaard Pablo Larrazábal volgen Luiten en Garcia op één slag. Luiten, die vorig jaar tweede werd bij dit golftoernooi, sloeg zes birdies en een bogey. Luiten zakte vorige week na zijn 32e plek afgelopen zondag bij het Italiaans Open van de 99e naar de 102e plaats op de wereldranglijst. Het is voor het eerst in meer dan vier jaar dat hij buiten de top honderd valt in het mondiale klassement.