Striptekenaars stiften en spuiten erop los tijdens Cross Comix

Striptekenaars die een etalageruit vol kalken. Het is de eigenzinnige start van het festival Cross Comix Rotterdam. Daarbij staat het beeldverhaal centraal.

Etalageruiten van winkels op de Lijnbaan, de Beurstraverse en de Coolsingel werden donderdagmiddag versierd met tekeningen.

Bij een winkel die luxe zeepproducten verkoopt, zien klanten bubbels op de ruiten, bij een schoenenwinkel voetstappen en bij een lederwarenzaak een luxe portemonnee.

Kalkstiften

Jeanine Schuring is student Comic Design en zij doet voor het tweede jaar mee. "Het is erg leuk om te doen. Je moet wel secuur te werk gaan, want met zo'n kalkstift moet het er liefst in 1 keer goed opstaan."

De winkeliers zijn blij met het project. Ze kunnen zelf aangeven wat ze op de ruit willen. "Wij vinden het mooi", zegt Colinda Buijs van Van Oss aan de Coolsingel. "Voorlopig laten we de tekening staan."

En zo ontstaat een soort striproute door de stad. "Het festival vindt plaats in bastions als Het Nieuwe instituut en De schouwburg", zegt striptekenaar Robert van der Kroft. "Met deze buitenactiviteiten hopen we mensen enthousiast te krijgen. Zodat ze ook

eens binnen gaan kijken tijdens het festival."

Graffiti

Boekhandel Donner wordt verbouwd en dus kunnen tekenaars hier op een groot wit vlak graffiti spuiten. Een jongetje vraagt in het voorbijgaan of dat wel mag. Binnen no-time staan meerdere kinderen met een spuitbus in hun hand. "Het is heel leuk", zegt een van hen, "Maar ik weet nog niet of ik dit later ook wil gaan doen."

Cross Comix Rotterdam duurt tot en met zaterdag 21 oktober.