ARCHIEF: Roemruchte edities van Excelsior - Sparta

De spelers staan klaar voor de derby op Woudestein van 2007

Zaterdagavond wordt de stadsderby tussen Excelsior en Sparta voor de 16de keer in de historie in de eredivisie afgewerkt. Een beladen wedstrijd, die vaak garant staat voor veel doelpunten. Wij doken om in de stemming te komen het archief in voor vier mooie edities uit het verleden.

Niet alleen in de eredivisie, waarin beide ploegen zes keer aan het langste eind trokken, was de derby in Kralingen er eentje die meeslepend en doelpuntrijk was. Ook in de nacompetitie en eerste divisie ging de wedstrijd altijd ergens om. En dat zal dit weekend niet anders zijn. Hierboven kan je nagenieten van de beelden van vier eerdere edities en de reportages die wij destijds (of later, als terugblik) maakten voor TV Rijnmond. 6 juni 2001 - Excelsior - Sparta (nacompetitie) 3-4

22 mei 2002 - Excelsior - Sparta (nacompetitie) 2-1

3 november 2007 - Excelsior - Sparta (eredivisie) 4-3

19 november 2016 - Excelsior - Sparta (eredivisie) 3-2