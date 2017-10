Meer Rotterdamse supers geven overtollig voedsel weg

De soep wordt voor serveren eerst geproefd | Foto: Stichting C&V

Ondernemers in Feyenoord gaan hun voedseloverschotten doneren aan verschillende liefdadigheidsinstellingen in de wijk. Het is een uitbreiding van het project dat Stichting Community & Voedselsurplus (C&V) al heeft in Charlois.

De eerste kratten met voedseloverschotten van zes supermarkten zijn vandaag bij de Gaarkeuken in Rotterdam-Zuid afgeleverd. Het gaat om zes fillialen van de Albert Heijn en vijf lokale ondernemers, onder meer MCD Vreewijk, Spar Matze en Multivlaai Rotterdam-Zuid. Naast de Gaarkeuken wordt ook eten gedoneerd aan Sociaal Restaurant Hotspot Hutspot en Stichting Isaak en de Schittering. Van diepvries naar vers

"We maken maaltijden voor de bewoners van Humanitas hier", vertelt Sjaak Sies, van de Gaarkeuken. Zijn vrouw en hij wilden de diepvriesmaaltijden vervangen door verse maaltijden. "Mensen met een lege koelkast uit de buurt mogen hier gratis komen eten en zo gaan we ook de eenzaamheid tegen." "We maken maaltijden voor de bewoners van Humanitas hier", vertelt Sjaak Sies, van de Gaarkeuken. Zijn vrouw en hij wilden de diepvriesmaaltijden vervangen door verse maaltijden. "Mensen met een lege koelkast uit de buurt mogen hier gratis komen eten en zo gaan we ook de eenzaamheid tegen." "Je ziet soms niet wie hier wel woont en wie niet, iedereen praat met elkaar", zegt Clara Sies trots. Soms zie je dat verschil heel goed, want er komt ook wel eens een jong gezin uit de buurt." "Heel leuk, die gezelligheid van de kinderen", vertelt een bewoonster. "Het is sowieso gezelliger nu we zo samen eten en geen diepvriesmaaltijden meer hebben." Uitbreiden door heel Rotterdam

Nu het project in Charlois zelfstandig draait, gaat stichting C&V uitbreiden: "We willen niet dat het ophoudt bij de rivier", vertelt Petra Dongelmans van C&V. "We hebben binnenkort wat inspreektijd bij commissies om na te gaan of we kunnen uitbreiden." Nu het project in Charlois zelfstandig draait, gaat stichting C&V uitbreiden: "We willen niet dat het ophoudt bij de rivier", vertelt Petra Dongelmans van C&V. "We hebben binnenkort wat inspreektijd bij commissies om na te gaan of we kunnen uitbreiden." Waar Dongelmans van droomt, is van een distributiecentrum met een grote koeling. De producten die gedoneerd worden, zijn bijna over datum en mogen ingevroren nog twee maanden bewaard en geserveerd worden. "Met een koeling en eigen vervoer kunnen we ook kleinere initiatieven helpen."