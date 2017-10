Franken na dit seizoen weg bij RVVH

Giovanni Franken was elf jaar bij de Ridderkerkse voetbalvereniging actief als speler en trainer

Giovanni Franken vertrekt aan het einde van dit seizoen als trainer bij hoofdklasser RVVH. Hij was elf jaar betrokken als speler en trainer bij de Ridderkerkse voetbalvereniging.

RVVH is dit voetbalseizoen begonnen met de eerste stap tot een gereduceerde financiële selectiebegroting. Het sportpark van de Ridderkerkers wordt heringericht. Die werkzaamheden moeten medio 2019 klaar zijn. Al die werkzaamheden hebben ook gevolgen voor het selectiebeleid van het eerste team van RVVH. Franken, die in 2013 het hoofdtrainer van de Ridderkerkers werd, wilde niet vertrekken voordat hij zijn hand hierin had gelegd. Daarnaast heeft de coach de ambitie om zijn trainerskwaliteiten bij een andere club verder te ontwikkelen.

Na zeven wedstrijden staat RVVH in de hoofdklasse A onderaan met slechts twee punten.