Erasmus Universiteit sluit Polak gebouw wegens instortingsgevaar

Het Polak gebouw is sinds 2015 open

Het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam wordt met onmiddellijke ingang gesloten. Het gebouw op de campus Woudestein blijkt dezelfde soort vloerconstructie te hebben als de parkeergarage bij Eindhoven Airport, die in mei van dit jaar instortte.

Sindsdien worden in het hele land kantoren, winkelcentra en parkeergarages geïnspecteerd op de aanwezigheid van onveilige vloeren.

Een onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Erasmus Universiteit heeft donderdag uitgewezen dat de veiligheid van de vloer in het Polak gebouw niet gegarandeerd kan worden.

Het College van Bestuur besloot daarom donderdagavond het gebouw met 850 studieplekken direct te ontruimen. Alle andere gebouwen op de campus zijn veilig.

Veiligheid voorop

Een vervelende situatie, volgens voorzitter van het College van Bestuur Kristel van Baele: "Voor ons staat de veiligheid van onze studenten, medewerkers, bezoekers en gebruikers van het gebouw voorop. We hebben dan ook geen andere keus dan het Polak gebouw per direct tijdelijk te sluiten. We houden alle betrokkenen zo goed mogelijk geïnformeerd."

Door de tijdelijke sluiting vervallen een aantal colleges, meldt de universiteit. Die worden opnieuw ingeroosterd.

Het Polak gebouw opende in 2015 haar deuren. Naast 850 studieplekken, kent het gebouw een groot aantal onderwijsruimtes en diverse winkels.