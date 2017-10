Brandweer Papendrecht redt vrouw uit brandend huis

Brandweer, Foto: Thijs Kern

Brandweerlieden hebben een vrouw gered van het balkon van haar huis aan de Muilwijckstraat in Papendrecht. Er was brand uitgebroken in de keuken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het vuur ontstond in de nacht van donderdag op vrijdag iets na 02.00 uur door nog onbekende oorzaak. De buren wekten de bewoonster, die daarna naar het balkon vluchtte. De brandweer heeft de vrouw met een ladder naar beneden gehaald. Ze had rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis. Het huis aan de Muilwijckstraat in Papendrecht heeft flink wat brand- en rookschade, zegt de brandweer. Het huis is geventileerd en ook de naastgelegen huizen zijn gecontroleerd.