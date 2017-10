Lichtgewonde bij steekpartij in Rotterdam-Zuid

fotografie: Roald Sekeris

Bij een steekpartij op de Bouwmanstraat in Rotterdam-Zuid is iemand lichtgewond geraakt. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.30 uur. De aanleiding is onbekend.

Ambulancepersoneel heeft het slachtoffer nagekeken. Over een dader is nog niets bekend. De politie doet onderzoek.