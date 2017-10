Hargabal: 'Een middag en avond vol voetbalromantiek'

Vandaag vindt in Schiedam het HargaBal plaats. Een hommage aan Sportpark Harga, thuisbasis van het roemruchte SVV. Volgens de organisatie wordt het een middag en avond vol voetbalromantiek.

SVV was de landskampioen van 1949 en de club die Ajax in 1991 op de drempel van het kampioenschap liet struikelen. Dick Advocaat heeft er getraind, Winston Bogarde heeft er gespeeld, zakenman John van Dijk redde de club in eerste instantie van de ondergang. De club fuseerde naar SVV/Dordrecht'90 en hield uiteindelijk op als onafhankelijke proftak. Het speelde altijd op Harga. Het complex van toen staat er nog steeds, maar gaat gesloopt worden voor nieuwbouw.

Op het programma in Schiedam staat onder meer een wedstrijd. Een selectie van oud SVV-ers neemt het op tegen een selectie van voetbalschrijvers, de FC Blogbroeders. Luister hierboven naar een gesprek met organisator André van Wijk over het Hargabal.