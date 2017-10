ARCHIEF: Zo klonken Feyenoord-Ajax en Excelsior-Sparta op Radio Rijnmond!

Radio Rijnmond Sport

Er staat een geweldig voetbalweekend voor de deur! Zaterdagavond strijden Excelsior en Sparta tegen elkaar in een lekkere Rotterdamse burenruzie. Zondagmiddag staan alle schijnwerpers gericht op De Klassieker in De Kuip tussen Feyenoord en Ajax. Kortom: het is tijd om in de stemming te komen.

RTV Rijnmond Sport dook in het archief van deze twee wedstrijden. Er zijn de laatste jaren mooie edities van Feyenoord-Ajax en Excelsior-Sparta gespeeld, maar ook een aantal confrontaties dat bij het grote publiek misschien wat minder op het netvlies staat. Wij helpen je geheugen opfrissen met een zevental radiocompilaties: viermaal De Klassieker en drie keer de Rotterdamse stadsderby. Herinner jij deze edities nog?