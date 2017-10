Baljuwplein in Spijkenisse het hele weekend dicht

Automobilisten kunnen dit weekend het Baljuwplein in Spijkenisse beter mijden. Het belangrijke verkeersknooppunt gaat volledig dicht van vrijdagavond 21:00 uur tot uiterlijk maandagochtend 05:00 uur.

De provincie is al sinds april bezig met groot onderhoud aan het verkeersplein in de Groene Kruisweg. Het doel is om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Er is onder meer een extra rijstrook aangelegd aan de binnenzijde van de rotonde. De betonconstructie onder de weg is aangepakt en de kuilen geëgaliseerd.

Laatste loodjes

Komend weekend wordt de laatste hand gelegd aan de verlichting en de verkeerslichten. Ook worden de rotonde en de busbaan geasfalteerd.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden zondagochtend klaar zijn. Maar de provincie houdt rekening met een uitloop. Er is slecht weer opgegeven en er kunnen onvoorziene problemen ontstaan.

Omleiding

Automobilisten worden omgeleid via de Sportlaan en de Winston Churchillaan. De provincie zet verkeersregelaars in. Ook staan er digitale tekstborden langs de routes.