CIDI overweegt stappen tegen kwetsende anti-Ajaxfoto

Het CIDI spreekt zijn afschuw uit over een anti-Ajaxfoto die op sociale media is verschenen. Op de foto wordt een verband gelegd tussen Ajax en de holocaust. De joodse belangenorganisatie denkt erover om aangifte te doen.

De foto is 'zonder meer smakeloos en kwetsend', zegt het CIDI. Er zijn twee jongetjes op te zien met een jodenster. Op de foto staat de tekst: 'Toen 020 nog maar 1 ster had'. De jongetjes van 5 en 2 jaar zijn in de Tweede Wereldoorlog vermoord.

"Het is heel moeilijk om dit soort zaken juridisch aan te pakken", zegt Naomi Mestrum van het CIDI. "Heel veel valt onder de vrijheid van meningsuiting. En dat is nu misschien ook het geval".

"Als je een swastika op de muur zet, is dat pas strafbaar als er het woord 'joden' bij wordt geschreven. We gaan nu kijken of het haalbaar is om aangifte te doen."

Mestrum noemt het plaatje met twee omgekomen Joodse kinderen 'bagetaliserend' en 'vreselijk voor nabestaanden en mensen die het hebben overleefd'.

De foto heeft op Twitter tot een storm van kritiek geleid. Overigens duikt de foto al enkele jaren op op social media rond de klassieker Feyenoord-Ajax. Zondag speelt Feyenoord in eigen huis weer tegen de Amsterdammers.