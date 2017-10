Extra tv-uitzendingen rondom derby en Klassieker

TV Rijnmond pakt dit weekend uit met extra uitzendingen rondom de twee belangrijke regioduels in de eredivisie. We gaan voorbeschouwen op tv bij Excelsior-Sparta én Feyenoord-Ajax.

Onze voorbeschouwing op de stadsderby begint om 19:00 uur. In de 45 minuten in de aanloop naar de aftrap neemt Ruud van Os de ontwikkelingen op Woudestein door met oud-spelers, journalisten en andere notabelen.

Zondagmiddag gaan we vanaf 13:00 uur toeleven naar De Klassieker. Feyenoord-Ajax, de mooiste wedstrijd van het seizoen, en RTV Rijnmond is erbij. Onze beide extra tv-uitzendingen zijn ook online te bekijken via de gebruikelijke stream op deze website.