Erasmus Universiteit wil Polakgebouw snel weer open

Het bestuur van de Erasmus Universiteit in Rotterdam streeft ernaar dat het Polakgebouw over twee weken weer open kan. Het collegegebouw op de campus Woudestein is donderdagavond in allerijl gesloten nadat bleek dat de vloerconstructie mogelijk niet veilig is.

Het pand, dat in 2016 nog meedong naar het beste gebouw van Nederland, is pas twee jaar in gebruik. Van instortingsgevaar is nooit sprake geweest, benadrukt Eddy Hus van het College van Bestuur van de EUR. Het besluit tot sluiting is alleen uit voorzorg genomen.

Afgelopen mei stortte een parkeergarage bij Eindhoven Airport in. Uit onderzoek is gebleken dat de vloerconstructie instabiel was. Het Polakgebouw van de EUR heeft dezelfde soort vloer.

"De sluiting is heel vervelend", zegt Hus. Er moeten colleges worden verplaatst en studenten moeten op zoek naar andere studeerplekken. Ook voor de winkels in het Polakgebouw is de sluiting zuur.

Vrijdagochtend heeft het universiteitsbestuur overlegd met de architect van het gebouw. Waarschijnlijk volstaat het verstevigen van de vloer met stalen balken.