Cocaïnevondst in Schiedam na Duitse tip

Cocaine (archief)

De politie heeft woensdag in een huis in Schiedam tien kilo cocaïne gevonden. Het arrestatieteam was gaan kijken na een tip uit Duitsland. Er zijn vier mannen opgepakt.

De politie ontdekte naast de cocaïne weegschalen en verpakkingsmaterialen in het huis. Ook keek de politie op aandringen van de Duitse recherche in een bedrijf in Berkel en Rodenrijs. Daar stonden allerlei auto's die in beslag zijn genomen. De politie arresteerde vier mannen. Drie van hen komen uit Duitsland, de vierde heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten worden uitgeleverd aan Duitsland. Burgemeester Lamers van Schiedam heeft het huis aan Rotterdamsedijk gesloten.