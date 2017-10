Tien gebouwen in Rotterdam hebben mogelijk onveilige vloeren

Rotterdam telt zeker tien gebouwen die mogelijk een instabiele vloer hebben. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie naar aanleiding van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Om welke gebouwen het gaat, maakt de gemeente maandag bekend.

Donderdag kwam al naar buiten dat in het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit in Rotterdam dezelfde soort vloerconstructie is gebruikt als in het pand bij Eindhoven Airport. De EUR liet het gebouw per direct ontruimen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft alle gemeenten gevraagd om na te gaan of er panden gevaar lopen. De dienst Bouw- en Woningtoezicht van Rotterdam heeft nu naast het Polakgebouw nog negen andere gebouwen in het vizier.

Maandag moet duidelijk worden in welke Rotterdamse gebouwen nog meer de gewraakte vloerconstructie is toegepast. Dan maakt de gemeente ook bekend of er met het oog op de veiligheid ook panden dicht moeten.

Het gaat in ieder geval om gebouwen van na 2000, want vanaf toen is de manier van betonstorten gebruikt die bij nader inzien onveilig is. Het is ook afhankelijk van de breedte van de vloer.