Mario Been te gast in FC Rijnmond

Mario Been

Mario Been is vanmiddag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond op TV Rijnmond. De Rotterdammer schuift aan de desk aan naast presentator Etienne Verhoeff, oud-voetballer Geert den Ouden en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop.

Uiteraard veel aandacht voor de Klassieker van komende zondag in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax. Maar een dag eerder, zaterdag al, staat de derby Excelsior - Sparta op het programma. Ook veel aandacht voor dat duel. FC Rijnmond begint vanmiddag rond 17.15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald tot aan de volgende dag. Uiteraard kunt u na vijven ook live meekijken op Facebook, via @RijnmondSport, en uw vraag stellen aan de heren aan de desk.