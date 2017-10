Gestolen sportauto uit Hellevoetsluis snel weer gevonden

Gestolen Alfa Romeo in Hellevoetsluis (Foto Politie)

Twee inbrekers zijn donderdag niet ver gekomen met de sportauto die ze kort ervoor hadden buitgemaakt in Hellevoetsluis. De politie hield ze na een korte achtervolging aan op de Rijksstraatweg.

In de auto zaten twee mannen van 20 jaar uit Hellevoetsluis. De politie verdenkt hen ervan dat ze in de nacht van woensdag op donderdag hebben ingebroken in een huis aan de Alikruik.

Bij de inbraak zijn sieraden en autosleutels buitgemaakt. Met de sleutels startten ze de zwarte sportwagen voor het huis en gingen er vandoor

De volgende dag zagen agenten de gestolen Alfa Romeo rijden op de Rijksstraatweg. Even later verloren ze de wagen uit het oog, maar al snel zagen ze de inzittenden lopen.

Een van hen kon na een achtervolging worden ingerekend. De andere is met hulp van bouwvakkers opgepakt.

De jongens bleken de gestolen sieraden nog bij zich te hebben. De sportauto is teruggevonden op de Margrietplaats.