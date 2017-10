Rotaryclubs brengen hulpgoederen naar Gambia: 'We willen wat terugdoen'

Tineke Ruyter en Arie-Wim Hamer bij hun auto De auto van het Rotaryteam uit Zwijndrecht De auto is klaar voor de rit naar Gambia

Verbandrollen? Check! Ontsmettingsmiddelen?Check! schoonmaakdoeken? Check! Tineke Ruyter en Wim-Arie Hamer van Rotary Zwijndrecht pakken de laatste spullen in voor ziekenhuizen en scholen in Gambia. Zaterdag vertrekken ze met elf andere Rotaryteams per auto richting Afrika.

De rit naar Gambia duurt naar verwachting ruim twintig dagen en is een hele onderneming. Er gaan daarom naast de hulpgoederen bijvoorbeeld ook veel eten, koffie, koeken en dozen rode wijn mee voor onderweg. Verder heeft het Zwijndrechtse team een plastuit ingepakt en een schep. Die is bedoeld om de auto uit te graven als die zou vastlopen in het zand. Rotary Challenge

Er doen in totaal twaalf Rotaryclubs mee met de Rotary Challenge naar Gambia, waaronder twee uit Zwijndrecht, twee uit Dordrecht en een uit Rotterdam. De challenge is een initiatief van Tineke Ruyter. Er doen in totaal twaalf Rotaryclubs mee met de Rotary Challenge naar Gambia, waaronder twee uit Zwijndrecht, twee uit Dordrecht en een uit Rotterdam. De challenge is een initiatief van Tineke Ruyter. Zelf brengen

"Als je eenmaal in Afrika bent geweest, ben je geraakt door de armoede daar en wil je wat terug doen. Je weet zeker dat het geld op de goede plek komt, omdat je het zelf gaat brengen", zegt Wim-Arie Hamer. "Als je eenmaal in Afrika bent geweest, ben je geraakt door de armoede daar en wil je wat terug doen. Je weet zeker dat het geld op de goede plek komt, omdat je het zelf gaat brengen", zegt Wim-Arie Hamer. "Het is een dubbele tocht die je maakt: plezier voor jezelf en natuurlijk alles voor het goede doel."