Sven van Beek ontbreekt in Klassieker tegen Ajax

Sven van Beek (l) en trainer Giovanni van Bronckhorst. Foto: ANP

Sven van Beek ontbreekt zondag in de Klassieker tegen Ajax. De verdediger, die in het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk zijn rentree maakte in de basis na anderhalf jaar blessureleed, kampt met een heupblessure. 'Hij heeft een botsing gehad met Jean-Paul Boëtius, denk niet dat hij beschikbaar is,' aldus trainer Giovanni van Bronckhorst tijdens het wekelijkse perspraatje.

Een tegenvaller voor Van Bronckhorst, die defensief al weinig mogelijkheden heeft. Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn al een tijdje afwezig, daar kwam vorige week ook Renato Tapia nog bij. De oefenmeester zou het aandurven om de jonge Lutsharel Geertruida op te stellen. Ook Kevin Diks is een optie centraal. Van Bronckhorst wil zaterdag de fitheid van zijn groep afwachten. Nicolai Jørgensen heeft geen terugslag gehad na het duel met Shakhtar van afgelopen dinsdag. Hij is zondag in de Klassieker gewoon inzetbaar. Feyenoord - Ajax begint zondag om 14.30 uur. Dat duel is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.