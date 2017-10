Bewoonster Alblasserdam: 'Binnen vijf minuten was de paal weer weg'

Foto nadat de paal is verwijderd voor de garagedeur aan de Van Eesterensingel in Alblasserdam

De bewoners van een huis aan de Groene Zoom in Alblasserdam keken deze week raar op. De gemeente had plotseling met een verkeersbord zijn garage geblokkeerd. Ze konden er niet meer in of uit. Alblasserdam heeft excuses gemaakt en de paal laten verwijderen.

De garage van de Alblasserdammer komt uit op de Van Eesterensingel, vlak voor een zebrapad. De gemeente vond het een goed idee om automobilisten met borden te waarschuwen voor oversteekplaatsen. En daarom werd ook de zebra op de Van Eesterensingel van een bord voorzien. Alleen was daarbij geen rekening gehouden met de garage. Niet dat de bewoners er een auto in hadden staan, maar het gaat om het idee. "Dat doe je niet. Je zet zo'n paal niet voor een in- en of uitgang neer. Je moet 'm namelijk wel kúnnen gebruiken", zegt de bewoonster. De gemeente reageerde snel. Nadat de klacht van de bewoonster vrijdagochtend binnen was, is de paal direct verwijderd. "Binnen vijf minuten was-ie weg. Dat was heel netjes."