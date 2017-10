Cees Engel verliest hoger beroep om Fort Oranje

De gemeente Zundert heeft terecht besloten dat camping Fort Oranje dicht moet. Dat heeft de Raad van State bepaald in een spoedprocedure die was aangespannen door een aantal bewoner en eigenaar Cees Engel.

De voormalig Rotterdammer was het er niet mee eens dat Zundert eind juni het beheer over Fort Oranje overnam. Hij vindt dat de gemeente de problemen op de camping overdrijft.

De Raad van State geeft Zundert nu gelijk. De problemen met brandveiligheid, volksgezondheid en openbare orde wegen zwaarder dan de belangen van de bewoners en de exploitant, oordeelt de Raad.

"Dat betekent dat we verder kunnen op de ingeslagen weg", reageert burgemeester Poppe-de Looff van Zundert. "We kunnen nu in alle rust werken aan de herhuisvesting van de bewoners."

Zundert wil met de ontruiming van de camping een eind maken aan de slechte omstandigheden op het terrein en de vele criminaliteit. Eind juli werd al een begin gemaakt met de ontruiming, die in december afgerond moet zijn. Alle bewoners moeten dan elders zijn ondergebracht.