El Ahmadi: 'Altijd net niet tegen Ajax, zondag hopelijk wel'

Karim El Ahmadi

Zondag staat ie weer op het programma, de mooiste wedstrijd van het jaar, in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax. De enige echte Klassieker in ons land. In de laatste jaren was Feyenoord vaak de bovenliggende partij, maar winnen van de aartsrivaal doet Feyenoord zelden, het bekertoernooi even niet meegerekend. "Daar hebben wij het af en toe wel eens over. In de afgelopen jaren hadden wij 'm vaker kunnen winnen dan wij hebben gedaan. Veel gelijk, altijd net niet. Hopelijk zondag wel drie punten."

Feyenoord laat thuis dit seizoen veel punten liggen. Al meer dan in het gehele vorige seizoen. "Dat is niet goed. Maar tegen PEC hadden wij een paar keer kunnen scoren, tegen NAC was het slecht. Ik denk dat de kampioen dit jaar meer punten laat liggen dan vorig seizoen."