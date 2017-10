Van der Gaag over thuisduels: 'Het is wel een dingetje'

Excelsior pakte dit seizoen alle behaalde tien punten op vreemde bodem. De normaal in eigen huis zo sterke Kralingers verloren in het Van Dongen en De Roo tot nu toe alle duels. ''Het is wel een dingetje, maar het is nog niet dusdanig dat het een issue wordt'', aldus trainer Mitchell van der Gaag in aanloop naar Excelsior - Sparta.

Normaal gesproken ziet Excelsior de punten die buitenshuis worden gehaald als bonuspunten. ''Het gaat er bij ons om dat we thuis kunnen brengen, wat we in een uitwedstrijd ook doen. Het verschil met AZ-uit en VVV-thuis mag niet zo groot zijn. Niet alle thuiswedstrijden zijn slecht geweest overigens. We moeten oppassen dat we niet alles op een grote berg gaan gooien. Alleen, de laatste wedstrijd tegen VVV blijft hangen en daarin zakten we absoluut door de ondergrens'', vindt de oefenmeester, die het tegen zaterdag nog moet doen zonder Alessandro Damen, Shane O'Neil en Stanley Elbers.

Excelsior is al tien duels op rij ongeslagen tegen Sparta. Vorig seizoen wisten de Kralingers twee keer te winnen, maar voor Van der Gaag maakt dat weinig uit. ''Ik geloof niet in statistieken en ik geloof ook niet in een favoriet voor deze wedstrijd. Het is een cliché, maar dit is een wedstrijd op zich. En zo benaderen we hem ook. Het verschil tussen Sparta en Excelsior is maar vijf punten, dus het zit allemaal dicht bij elkaar.''

Een hand vol Excelsior-fans stak bij de training vrijdagochtend vuurwerk en fakkels af om de spelersgroep van trainer Mitchell van der Gaag nog eens extra op scherp te zetten. Zaterdag wacht de stadsderby tegen Sparta en dat beseffen de spelers ook. ''Ze weten de waarde van deze wedstrijd. Het zijn toch de wedstrijd met een speciaal tintje. Het zijn andere belangen, waar andere dingen worden gevraagd. Dat leeft ook in de groep'', besluit Van der Gaag.