IJsvogels, de blije bakker, help de boer, natuurfilms en Alex Boogers in Chris Natuurlijk van 21 oktober

Tel de ijsvogel

De ijsvogel speelt in prominente rol in Chris Natuurlijk van 21 oktober. Niet alleen in een reportage over De vele gezichten van de Zevenhuizerplas en andere films op het Wildlife Film Festival Rotterdam , maar ook in de nieuwe roman van Alex Boogers.

Eenzame buitenstaanders

Alex Boogers - de kickboksende schrijver uit Vlaardingen -vertelt in Chris Natuurlijk over zijn nieuwe roman Onder een hemel van sproeten , een boek waarin iedereen een eenzame buitenstaander lijkt. Harvey, een zwarte jongen die niet praat, zijn buurmeisje Amy, die een verschrikkelijk geheim met zich meedraagt en de oude Jacob wiens vrouw is overleden en die in de polder op zoek gaat naar een glimp van een ijsvogel.

Blije bakker

Rotterdam heeft er een nieuwe bakker bij. Een blije bakker van zuurdesem brood. Chris Natuurlijk kijkt bij bakkerij Das Brot in de Gouvernestraat waarom bakker Lotte Smelik zo blij is.

Boer zoekt (geen) hulp (meer)

Mee helpen bij het melken? Dat kan zaterdag 28 oktober bij boeren in Midden-Delfland. Helaas zijn alle plekjes bij voor Boer Zoekt Hulp bij de boeren van Vocekestaert vol, maar Chris Natuurlijk mocht nog een handje mee helpen bij Arie van den Berg in Schipluiden.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.