Kosmische kantoorgevel Alblasserdam zorgt voor stroom en vergaderen zonder zweet

Het Alblasserdamse verhuisbedrijf Mondial Movers heeft sinds deze week een wereldprimeur: een kantoorgevel die stroom opwekt én de hitte tegenhoudt. Het systeem is gebaseerd op techniek uit de ruimtevaart. Bedenker Stan de Ridder: "We zijn hiermee de eerste op aarde."

Vergaderen was bij Mondial Movers niet altijd een pretje. Op zomerse dagen kon de temperatuur in het trappenhuis oplopen tot 43 graden. "Met het zweet op je bovenlip kwam je dan boven", zegt medewerker Leonie Naaktgeboren.

Het bijzondere aan de glazen platen is de combinatie van én stroom opwerken én warmte tegenhouden én het blokkeert nauwelijks het uitzicht.

Stan de Ridder van Wellsun: "We wilden persé dat het er mooi uit zou zien. Het goed het ook werkt, zonder een strak uiterlijk wordt het niks."

Bij het verhuisbedrijf zijn ze blij met de uitvinding. Zonder gutsend zweet de trap op en genoeg stroom voor het hele bedrijf. De crux is dat Wellsun met een slimme truc een veel rendement haalt dan uit normale donkere panelen. Het bedrijf schat dat het systeem in tien jaar is terugverdiend.

Mondial Movers heeft de primeur, maar waarschijnlijk volgen er meer kosmische zonnegevels in de regio.

De Ridder: "Zo zijn we bezig met een iconisch pand binnen een straal van 20 kilometer." Tipje van de sluier...? Helaas, hij wil er nog niks over zeggen.