Liedje en videoclip over West-Kruiskade in Rotterdam

Na acht jaar kan de West-Kruiskade in Rotterdam op eigen benen staan. Om dat te vieren was er begin oktober een eindfeest, maar er is nog een speciaal afscheid: de ondernemers hebben een liedje gemaakt inclusief videoclip.

In het 'Kade lied' komen zowel de ondernemers als klanten en bezoekers van de West-Kruiskade voorbij. Het is het dagelijkse leven van de Kade samengevat in een liedje dat gezongen wordt met een flink Rotterdams accent. Het eerste couplet gaat als volgt: "Als je 's ochtends wakker wordt en je hebt al megatrek, als je 's nachts na het stappen trek heb in een vette snack. Waar ken je dan naartoe? Zonder veel gedoe, ik zal je zeggen hoe." Speciale aanpak

Door een speciale aanpak van verschillende organisaties ging de West-Kruiskade in acht jaar tijd van een beruchte straat met criminaliteit, junkies en prostitutie naar een hippe multiculturele winkelstraat. Door een speciale aanpak van verschillende organisaties ging de West-Kruiskade in acht jaar tijd van een beruchte straat met criminaliteit, junkies en prostitutie naar een hippe multiculturele winkelstraat. Sinds 2013 blijken de plannen van 'Alliantie West-Kruiskade' succesvol. Daarom wordt de straat 'teruggegeven' aan de ondernemers en ontstaat er een 'Alliantie West-Kruiskade Light'. De samenwerking wordt afgesloten met meerdere projecten, zoals streetart die de gevels gaat versieren en het speciaal uitlichten van bepaalde panden en delen van de straat. Ook is er een nieuw project, Happy Streets, waarbij bewoners en ondernemers samen plannen maken om de straten te verbeteren.