Been in FC Rijnmond: 'Hoop op gelijkspel, maar Ajax favoriet'

FC Rijnmond met Mario Been, Sinclair Bischop en Geert den Ouden

Mario Been was vrijdag te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. De Rotterdammer denkt dat Feyenoord het zondag lastig gaat krijgen in de Klassieker tegen Ajax. "Ik hoop op een gelijkspel, maar Ajax is favoriet," zegt hij.

Uiteraard veel aandacht voor Feyenoord - Ajax, maar ook voor de derby tussen Excelsior en Sparta. Naast Been zaten ook oud-voetballer Geert den Ouden en Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop aan de desk bij presentator Etienne Verhoeff.