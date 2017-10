Feyenoord en Excelsior beginnen goed in eDivisie

De Kuip in Rotterdam

Feyenoord en Excelsior zijn goed begonnen aan de E-divisie, de officiële Eredivisie voor professionele gamers.

Jaey Daalhuisen speelde voor Feyenoord met 2-2 gelijk tegen Ajax, dat vorig jaar zonder ook maar één punt te verspelen kampioen werd. Excelsior wist de stadsderby tegen Sparta met 3-2 te winnen.

Het eSports-seizoen in Nederland is deze week begonnen met twee enorme krakers: Feyenoord-Ajax en Excelsior-Sparta. Daarom is RTV Rijnmond bij alle Rotterdamse clubs op bezoek gegaan.

Debuut

Bij Feyenoord debuteert de 21-jarige Jaey Daalhuisen dit seizoen in de E-Divisie. "Ajax heeft zo'n groot team, dat ik in m'n eerste wedstrijd gelijk tegen Ajax mag spelen en een punt pak is een goed begin."

Vorig seizoen eindigde Feyenoord als tweede in de E-Divisie. Destijds speelde Quinten van der Most voor Feyenoord. Hij neemt het stokje na de winterstop weer over van Daalhuisen.

"Quinten en ik werken heel fijn samen. Hij heeft al de nodige ervaring. Daar kan ik veel van leren."

eSporters

Excelsior heeft niet twee maar drie eSporters in dienst. De 23-jarige Levy Frederique rekende af met Lev Vinken van Sparta. Na een 3-0 voorsprong voor rust kwam Vinken nog knap terug tot 3-2, maar daar bleef het bij.

"Dat je gelijk van Sparta kunt winnen is heel erg belangrijk voor een club als Excelsior", aldus Frederique. Na de winterstop zal Tim van Doleweerd (18) óf Rowin van der Ende (17) het stokje overnemen van Frederique.

Sparta

Frank van der Slot hoopt met Sparta het linkerrijtje te halen. Samen met Lev Vinken vormt hij het team bij Sparta.

Vinken is op huurbasis overgekomen van Sparta en geldt als een groot talent in de eSportswereld.