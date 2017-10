Rijnmond Staat Stil: hoe Liesbeth Vollemans de heroïne overwon

Liesbeth Vollemans heeft veel lotgenoten zien sterven. Ze is een van de weinige survivors. In de 'donkere en duistere' jaren tachtig zat zij middenin de Rotterdamse drugsscene. Heroïne stond centraal. Liesbeth wist het te overwinnen. "Ik zie de schoonheid van het leven weer."

Het is een persoonlijk verhaal, dat tegelijk het verhaal vertelt van de stad Rotterdam. Hoe de heroïne verleden tijd werd.

Liesbeth Vollemans(60) groeide op in Rotterdam-Kralingen, in de 'rebelse jaren zestig.' Ze werd opstandig, luisterde veel naar muziek en experimenteerde met drugs.

Hasj, speed, dan heroïne. "Het voelde als een warme deken. Je kon zonder jas in de kou lopen. Ik was ook zelfverzekerder."

Bhagwan

Het ging van kwaad tot erger en zij probeerde af te kicken in Schiedam. "Ik verbleef in een commune van de Bhagwan. Daar ben ik pas echt verslaafd geraakt, want ik ontmoette allemaal heavy gebruikers."

Het dieptepunt in haar leven speelde zich af rond de Claes de Vrieselaan in Rotterdam-West. "Hier zaten mijn dealers, zwierf ik over straat. Het was verschrikkelijk. Ik was doodziek, tot alles in staat. De dealer aftrekken om aan drugs te komen. Dan werd ik wakker en dan waren de schoenen van mijn voeten gestolen."

Dealers

Ze kwam in huis bij ene Frans die haar verbood naar dealers te gaan. Een hulpverlener bleef in haar geloven, hoe moeilijk het ook was om naald en heroïne links te laten liggen.

"Ik had doorzettingsvermogen en had mensen om mij heen die in mij bleven geloven. Dat heeft mij erdoorheen geholpen. De meeste vrienden van mij uit de scene zijn overleden. Die hebben het niet gered."

Bij de Bhagwan raakte ik pas echt verslaafd Liesbeth Vollemans

Liesbeth Vollemans is ervaringsdeskundige geworden.

"Ik ben betrokken geraakt bij het opzetten van gebruikersruimten en ook bij het doen van onderzoek naar de verslaafden. Van Perron Nul bijvoorbeeld. Ik kende al die gasten en kon de wetenschappers met hen in contact brengen."

De Pauluskerk, de junkiebond, Topscore: Vollemans speelde een grote rol op de achtergrond.

Pauluskerk

Nog altijd komt zij in de Pauluskerk, tegenwoordig als vrijwilliger. De bezoekers zijn vooral verwarde mensen, vluchtelingen en Rotterdammers met schulden. Niet meer in de eerste plaats verslaafden.

The times, they are a changin'. Het Rotterdamse straatbeeld wordt allang niet meer bepaald door junkies. Het is schoon, heel en veilig.

"Het is gewoon veel beter geworden. Met mij ook."