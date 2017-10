Joost Luiten leidt na tweede dag alleen in Spanje

Golfer Joost Luiten gaat na de tweede dag van de Valderrama Masters in Zuid-Spanje in z'n eentje aan kop. Gisteren moest hij de leidende positie nog delen met Sergio Garcia.

De Rotterdammer, die vorig jaar tweede werd in Sotogrande, ging vrijdag rond in 70 slagen (-1) en kwam daarmee uit op een score van 136 (-6). Hij speelde wisselvallig, maar maakte op de elfde hole (par 5) indruk met een albatross. Zijn winst ging na vier bogeys weer verloren, maar met twee birdies bleef Luiten toch nog één slag onder het baangemiddelde.

De Spanjaard Sergio Garcia had op de tweede één slag meer nodig dan Luiten. Hij zakte naar de tweede plaats, die hij deelt met de Britten Robert Rock en Scott Jamieson.

Joost Luiten moet de klapper van het seizoen nog maken. Hij miste in 22 toernooien slechts vier keer de cut, maar drong ook slechts één keer door tot de top tien. Op de laatste wereldranglijst is hij buiten de top honderd gezakt. Dat is voor het eerst in ruim vier jaar.