Aanrijding hondenwagen politie in Capelle

Foto: Handhaving Capelle aan den IJssel

Een hondenwagen van de politie is vrijdagavond tegen een personenauto gebotst in Capelle aan den IJssel. De Schenkelsedreef is daarom voorlopig in beide richtingen afgesloten.

De politieagent die de auto bestuurde, bleef ongedeerd. Twee inzittenden van de personenauto met wie hij in botsing kwam, zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De Schenkelsedreef blijft afgesloten vanwege het onderzoek naar het ongeval. Het is niet bekend wanneer de weg wordt vrijgegeven.