Opgepakte Dordtenaar had nog 118 dagen cel open staan

De man had ook drugs bij zich en een vals identiteitsbewijs

Een man uit Dordrecht die nog een celstraf had openstaan, is opgepakt bij een tankstation langs de A58. Hij reed rond in een ongekeurde én onverzekerde auto en had een vals identiteitsbewijs en drugs op zak.

De 31-jarige Dordtenaar werd donderdag aan het einde van de avond aan de kant gezet bij Rucphen. Tijdens een controle werd duidelijk wat hij allemaal op zijn kerfstok had. Ook bleek dat de man nog 118 dagen de cel in moest. Hij is meegenomen naar het bureau, samen met zijn bijrijder, een 41-jarige man uit Etten Leur.