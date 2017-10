Vendu maakt zich klaar voor veiling Nederlandse kunstenaars

Schoonhoven, Escher en Ans Markus. Ze gaan binnenkort weer allemaal onder de hamer bij Vendu Notarishuis Rotterdam. Eerst zijn er eind oktober kijkdagen en vanaf 31 oktober is het veilen geblazen.

Roel Goedhart, de taxateur, loopt langs de 1100 stukken die allemaal geveild zullen worden. Hij zit al sinds zijn vijftiende in de veilingwereld.

"Ik hing als bijbaantje schilderijen op", vertelt Goedhart. "En het heeft me niet meer losgelaten. Het is een soort schatzoeken voor volwassenen."

Verrassingen

Ook al heeft hij al honderden veilingen gedaan, er komen nog altijd verrassingen voorbij. "Het werk van Herbert Reyl is erg leuk. Op dit schilderij zie je Rome in 1933, ik had het niet verwacht, maar daar hebben zich al vier telefoonlijnen voor gemeld".

Elke veiling is weer spannend. "We werken hier zes maanden naartoe", zegt Goedhart. In die drie dagen dat we veilen, moeten we al het geld verdienen voor de maanden dat we niks verdienen". Met alles dat nu klaarstaat, denkt Goedhart dat het wel goed komt. "We hebben voor iedereen wat."

De kijkdagen bij Vendu zijn op 27, 28 en 29 oktober en de veilingdagen op 31 oktober, 2 november en 3 november.