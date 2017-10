Ook Krimpenerwaard College dicht vanwege mogelijke constructieproblemen

Het Krimpenerwaard College | Foto: DP6 architectuurstudio

Het Krimpenerwaard College in Krimpen aan den IJssel houdt de deuren komende maandag gesloten. Alle lessen vervallen, zo laat de directie via de website van de school weten. Er zijn zorgen over de constructie van het gebouw dat in 2015 werd opgeleverd.

Het is het tweede gebouw in onze regio dat gesloten blijft, op donderdag besloot de Erasmus Universiteit het Polakgebouw op Campus Woudestein te ontruimen wegens zorgen over de constructie. Dat gebouw werd ook in 2015 opgeleverd. Vooral de veiligheid van de vloerplaten staat ter discussie, stelt de directie van het Krimpenerwaard College. Ze heeft vrijdag overleg gehad met de gemeente en bouw- en woningtoezicht. Daarna is besloten om de middelbare school maandag dicht te houden. Die dag worden de resultaten bekend van een onderzoek naar de veiligheid van de vloerplaten. Bestuurder Ad Keller schrijft in een brief aan ouders en leerlingen: "Het sluiten van de school is onvermijdelijk. We kunnen en mogen geen risico’s lopen met onze leerlingen, personeelsleden en overige gebruikers." Voor maandag staan ook examens gepland. De leerlingen moeten die op een ander tijdstip inhalen.