Wethouder De Jonge naar Mark Rutte

Hugo de Jonge werkt sinds 2010 als wethouder in Rotterdam

Mark Rutte ontvangt zaterdag de drie vice-premiers van het nieuwe kabinet. Onder hen is Rotterdammer Hugo de Jonge die namens het CDA minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt in het kabinet Rutte III. De Rotterdamse Carola Schouten wordt namens de Christen-Unie ook vicepremier in het nieuwe kabinet.

Rutte kreeg vrijdagavond zijn kabinet rond met de benoeming van de twee laatste staatssecretarissen van D66-huize. Komende maandag en dinsdag worden de overige nieuwe bewindslieden door Rutte ontvangen. Donderdag is de bordesscene bij koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde in Den Haag. De nieuwe ministersploeg bestaat uit meerdere (ex-)regiogenoten, onder wie Rotterdammers Carola Schouten van de Christen-Unie (Landbouw, Voedselkwaliteit en Regio) en D66'er Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), VVD'er Mark Harbers (Veiligheid en Justitie) en oud-Sliedrechter Arie Slob (Onderwijs, Wetenschap en Cultuur).