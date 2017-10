Voetgangers geschept op Schiedamsedijk Rotterdam

Ambulance Rotterdam-Rijnmond (archieffoto)

Op de Schiedamsedijk in Rotterdam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee voetgangers geschept door een taxi. Ze raakten zwaargewond en zijn naar het Erasmus MC gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is verder niet bekendgemaakt.

Het ongeluk gebeurde even voor vier uur vannacht. Hulpdiensten waren snel ter plekke om de slachtoffers te stabiliseren. De taxichauffeur is aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Voor de afhandeling van het ongeluk is de Schiedamsedijk vanaf het Churchillplein vannacht tijdelijk afgesloten geweest.