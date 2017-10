Automobilist krijgt mes in gezicht in Dordrecht

Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

De politie is op zoek naar een fietser die begin deze maand in Dordrecht een automobilist in zijn gezicht heeft gestoken. Het slachtoffer is een 47-jarige man uit Brielle, de fietser is nog voortvluchtig.

Op 6 oktober reed het slachtoffer rond etenstijd in zijn witte bestelbus op de Burgemeester de Raadtsingel richting het station. Door verkeersdrukte en stoplichten moest de automobilist stoppen. Net toen het verkeer weer op gang kwam, wilde een fietser oversteken. De Briellenaar moest flink in de remmen om een aanrijding te voorkomen. Scheldpartij en steekpartij

De automobilist schrok flink en schold de fietser overhoop voor zijn actie. Ook stapte hij uit en sloeg de fietser in zijn gezicht. De automobilist schrok flink en schold de fietser overhoop voor zijn actie. Ook stapte hij uit en sloeg de fietser in zijn gezicht. Daarop haalde de fietser een mes tevoorschijn en haalde een paar keer uit. Bij de laatste keer raakte hij de automobilist in zijn gezicht. Die moest voor behandeling naar het ziekenhuis en kreeg 15 hechtingen. De politie is ruim twee weken later nog altijd op zoek naar de fietser, die na de ruzie in Dordrecht is weggereden.