PvdA Hellevoetsluis tegen verkoop aandelen Eneco

Het lijkt zo mooi, zegt de PvdA in Hellevoetsluis, maar er zitten een paar addertjes onder het gras. Daarom is de partij tegen de verkoop van de aandelen Eneco die de gemeente bezit.

Volgens de PvdA krijgt Hellevoetsluis jaarlijks 450.000 euro aan winsten van Eneco. Door de aandelen te verkopen gaat de gemeente een jaarlijks verlies lijden van 137.500 euro, zegt de partij.

Ook wil de PvdA de controle over het beleid van het energiebedrijf niet verliezen. De partij is bang dat Eneco in handen komt van zogenoemde 'durfinvesteerders uit verre buitenlanden'. Daarnaast brengt de verkoop de duurzame energieopwekking in gevaar.

Tientallen gemeenten

Meer dan 50 gemeenten zijn aandeelhouder in Eneco. Rotterdam is met 31 procent de gemeente met de meeste aandelen in het energiebedrijf. Deze gemeente stemde onlangs in met de verkoop van de aandelen.

Die stemming is overigens nog niet definitief. Het gaat om een principebesluit. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar wordt het laatste oordeel geveld. De oppositie zegt zich hard te maken om het voorstel dan alsnog van tafel te krijgen.

Kleinere gemeenten

Dordrecht heeft 9 procent van de Eneco-aandelen in bezit. Het stadsbestuur wil ze verkopen , maar de gemeenteraad moet er nog een beslissing over nemen.