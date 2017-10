Excelsior-Sparta volg je via RTV Rijnmond live op radio, tv en internet

Wie vanavond helemaal niets wilt missen van Excelsior-Sparta hoeft alleen maar RTV Rijnmond in de gaten te houden. Via je eigen regionale zender is de stadsderby te volgen op radio, tv en internet.

Radio

Op Radio Rijnmond maken we van 19.00 uur tot 22.00 uur een heerlijke show met de voorbeschouwing, 90 minuten onafgebroken verslag en de nabeschouwing. Presentator Walter Tempelman zal samen met de verslaggevers Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg rondom de wedstrijd diverse bekenden aan het woord laten over de kraker in Kralingen.

TV

Op TV Rijnmond zijn we er van 19.00 uur tot 19.45 uur met een live voorbeschouwing op het duel. Presentator Ruud van Os wisselt vanuit het Van Donge en De Roo-stadion gesprekken met bekenden af met interviews met spelers en trainers én beelden van eerdere edities van de ontmoeting tussen Oost en West.

Internet

Via onze website www.rijnmond.nl en de Rijnmond-app zijn de radio-uitzending én tv-uitzending live te volgen. Verder is de tv-uitzending ook te zien via Facebook Live (www.facebook.com/rtvrijnmondsport).

Kortom, volg je RTV Rijnmond, dan zie en hoor je alles! En datzelfde geldt ook zondag als we de klassieker in de Kuip tussen Feyenoord en Ajax via radio, tv en internet live voor je verslaan.