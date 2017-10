LIVE: Volg Excelsior-Sparta (0-0) via RTV Rijnmond

Wie vanavond helemaal niets wilt missen van Excelsior-Sparta hoeft alleen maar RTV Rijnmond in de gaten te houden. Via je eigen regionale zender is de stadsderby te volgen op radio, tv en internet.

Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg verzorgen in het Van Donge & De Roo Stadion het radioverslag. Excelsior - Sparta 0-0 Opstelling Excelsior: Kristinsson; Karami, De Wijs, Mattheij, Massop; Faik, Vermeulen, Koolwijk; Caenepeel, Van Duinen, Bruins Opstelling Sparta: Kortsmit; Holst, Breuer, Fischer, Floranus; Sanusi, Spierings, Dougall, Duarte; Mühren, Brogno