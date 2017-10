Oude tijden herleven: zeevissen met paarden

Een vergeten traditie is zaterdag op het strand van de Tweede Maasvlakte nieuw leven ingeblazen. Het paardenvissen is voor even (en misschien langer) terug.

Vissers, natuurgidsen en ruiters hebben de handen ineen geslagen en laten deze 'mooie bezigheid' weer zien onder het mom van een 'unieke samensmelting van mens, dier en natuur'. Bij het paardenvissen gaat een paard met ruiter het water in. Daarbij trekt hij een speciaal net achter zich aan dat over de bodem sleept. Het resultaat: een schol, een schar, een krab of een kwal in het net. De initiatiefnemers, een groep enthousiastelingen, heeft het paardenvissen georganiseerd met steun van de gemeente Rotterdam. Hopelijk levert het ze voldoende aandacht om er een jaarlijks terugkerend gebruik van te maken: "Niet voor het geld, maar omdat het zo'n mooie bezigheid is." Zwaargewichten

Enkele Nederlandse trekpaarden van 1.000 kilo reisden voor het paardenvissen af naar het strand van de Tweede Maasvlakte. Wat de vangst precies is, dat weten we pas aan het eind van de dag. Wil je deze oude traditie ook eens meemaken? Het paardenvissen is er weer op zaterdag 11 november, maar dan tussen het Stuifkenszand en de Rechtestraat op het strand bij Hoek van Holland.